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Hemzemin Geçitlerde Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

TCDD 7.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:42:50 -
Hemzemin Geçitlerde Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Adem Sivri’nin katılımı ile Uluslararası Hemzemin Geçit Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.


TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri Emniyet ve Kalite Yönetimi Servis Müdür Vekili Oğuz Güngör’ün katılımıyla, hemzemin geçitlerde meydana gelebilecek kazaları önleyebilmek için sürücülerin farkındalığını artırmak üzere bilgilendirme yapıldı. Günün anısına hediye takdimi de yapılan etkinlikte kurallara uyan sağlık çalışanı sürücüye sabırlı davranışı nedeniyle demiryolu sembolü taşıyan köstekli saat hediye edildi. Hemzemin geçitlerdeki etkinlik sonrasında sürücü kursları ziyaret edilerek, yetkililere kursiyerlerin hemzemin geçitlerde uyulması gereken kurallar noktasında mutlaka bilgilendirilmesi gerektiği bildirildi.

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