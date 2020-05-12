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Aktüel

Hemşirelerden vatandaşlara anlamlı çağrı

12 Mayıs Hemşireler Gününde Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri, normalleşme dönemiyle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:06:00 -
Hemşirelerden vatandaşlara anlamlı çağrı

12 Mayıs Hemşireler Gününde Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri, normalleşme dönemiyle ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Hemşireler,” Normalleşelim ama kalabalık ortamlardan uzak duralım. Normalleşelim ama maske takmaya özen gösterelim. Normalleşelim ama sosyal mesafe kurallarına uyalım. Normalleşelim ama hijyen kurallarına dikkat edelim” dedi.


Türkiye korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor. Eyüp Devlet Hastanesi hemşireleri de 12 Mayıs Hemşireler gününde vatandaşlara anlamlı bir çağrı yaptı. Hemşireler normalleşme de tüm kurallara uyulmasını gerektiğini söyledi. Kuralara uyulması gerektiğine dikkat çeken hemşireler toplu olarak “ Normalleşelim ama kalabalık ortamlardan uzak duralım. Normalleşelim ama maske takmaya özen gösterelim. Normalleşelim ama sosyal mesafe kurallarına uyalım. Normalleşelim ama hijyen kurallarına dikkat edelim. 12 Mayıs Hemşireler Günümüz kutlu olsun” İfadelerini kullandılar.

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