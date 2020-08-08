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Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Kocaeli'de görevli hemşire Elif Topuz Arıl, ölümcül koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirilen yaşlı bir hastanın, yakını tarafından "Alın hastamız sizin olsun ben gidiyorum" diyerek, terk edildiğini öne sürdü. Defalarca çocukları ile yakınlarının telefonla aranarak, hastaneye davet edildiğini, ancak "Sizin işiniz ne, siz bakın" cevabını aldıklarını belirten hemşirenin notunu, Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Allah ıslah etsin'' başlığıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:11:00 - 2020-08-08 17:13:29
Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre; koronavirüs hastaların tedavi edildiği pandemi kliniğinde gerçekleşti.

Koronavirüs şüphesi üzerine getirildiği klinikte tedavi altına alınan yaşlı bir hasta, yakınları tarafından terk edildi.

İddiayı gündeme getiren klinikteki görevli hemşire Elif Topuz Arıl, yaşananları ve üzüntüsünü sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla şöyle anlattı:

"Pandemi kliniğinde yoğun bir şekilde çalışan bir hemşire olarak sizinle üzücü ve bir o kadar gerçek bir anı mı paylaşmak istiyorum. Bugün yaşlı, tamamen yakınlarının bakımına muhtaç Covid şüphesi ile servisimizde yatmakta olan bir hastamızın yakınları maalesef, 'Alın hastamız sizin olsun ben gidiyorum' diyerek hastasını yalnız bırakarak servisimizi terk etmiştir. Çocukları ve akrabaları defalarca aranmış, yeri gelmiş meşgule atıldığı halde aramaktan vazgeçmeyerek telefonla nihayet tekrar tekrar görüşmeler yapılmış, hastaneye davet edilmişlerdir. Fakat ne üzücüdür ki; 'Bizi Covidli hastaların arasına sokmaya çalışmayın, hepimiz is güç sahibiyiz, gelemeyiz. Sizin işiniz ne? siz bakın" gibi bir cevap almış bulunmaktayız. Evet biz hastalarımıza eşit şekilde ve aynı merhamet ve özveri ile bakmaya ve tedavilerini yapmaya devam edeceğiz ama maalesef durumun evladın bile atasını terk edecek hale gelmesine çok üzülüyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

Başhekim isyan etti: Allah ıslah etsin

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, hemşire Elif Topuz Arıl'ın paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından, "Örnekler bitmiyor. Dün vardı, bugün de devam ediyor. Hastanemde bir hemşiremin izlenimi. Allah ıslah etsin'' ifadeleriyle paylaştı

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Yorumlar

abdrhman

eğitim sistemi değiştirilmeli. insnlar allahı bilmiyor
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