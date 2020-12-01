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Dünya Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafasını çarptığı ve üç gün boyunca odasında kafasındaki şişkinlikle yaşadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:13:00 -
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Geçen hafta hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünde ihmal olduğu gerekçesi ile soruşturma açılması sonrası Maradona'nın hemşiresi avukatı aracılığı ile açıklamalarda bulundu.

Hemşirenin avukatı Gisela Madrid, Maradona kafasının sol tarafında bulunan pıhtının alınmasından sonra evinde yere düşüp kafasını çarptığı ve üç gün boyunca odasında kimsenin kendisini görmediğini söyledi.

3 gün boyunca kafasındaki şişkinlikle yaşadı

Avukat, olayın futbolcunun ölümünden bir hafta önce gerçekleştiğini ve kafasının sağ tarafında şişkinlik meydana gelen Maradona'nın kimsenin kendisini görmemesinden dolayı üç gün boyunca bu şişlikle yaşadığını dile getirdi.

Maradona'nın otopsi raporuna göre futbolcu, karaciğer ödemi ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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