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Hemşire alımları sözleşmeli hemşire alımları ne zaman hemşire alım başvuru

Sağlık personeli alımları her daim araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı hemşire alımlarının yapılacak olmasından sonra başta hemşireler üniversite hastaneleri sözleşmeli hemşire alım ilanlarını merak ediyordu. Üniversiteler sözleşmeli hemşire alımlarına Kurban Bayramı sonrası başladı. Sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversitelerin başında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yer almakta. Peki hemşire alım başvuru tarihi ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
Hemşire alımları sözleşmeli hemşire alımları ne zaman hemşire alım başvuru

Sağlık personeli alımları her daim araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı hemşire alımlarının yapılacak olmasından sonra başta hemşireler üniversite hastaneleri sözleşmeli hemşire alım ilanlarını merak ediyordu. Üniversiteler sözleşmeli hemşire alımlarına Kurban Bayramı sonrası başladı. Sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversitelerin başında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa yer almakta. Peki hemşire alım başvuru tarihi ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’dan yapılan hemşire alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli hemşire başvuru şartları

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4-Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 2018 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli hemşire başvuru nasıl yapılır?

Adayların, ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire

Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hemşire alım başvuru belgeleri

- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek

kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbulc.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32
  1. İstanbul
  2. Hemşire alımları sözleşmeli hemşire alımları ne zaman hemşire alım başvuru

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