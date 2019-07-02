Hemşire alımı son dakika hemşire alımları ne zaman sözleşmeli hemşire alım başvuru tarihi ve şartları neler?

Üniversite sözleşmeli personel alımları 2019. Hemşire alımlarına yönelik ilanlar hemşire mezunları tarafından araştırılmakta. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 80 hemşire alımın yapıyor. Sözleşmeli hemşire alım başvuru şartları nedir? diye merak edenler için Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, sağlık yüksekokulu veya hemşirelik bölümü mezunu olmak. İşte sözleşmeli hemşire alımlarına yönelik başvuru şartları ve hemşire alımı başvuru tarihi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 97 Sözleşmeli Personel alıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanında şu ifadelere yer verildi.: Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 92 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr . web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilan detayları için tıklayınız

Denizli Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nın web sayfası üzerinden yeni bir istihdama yönelik sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanı yayınladı. Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan bildiriye göre Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu 2 hemşire alımı yapılacaktır. Sağlık personeli alımı için istenilen şartlar arasında adaylardan, 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sonuç belgelerinin bulunması ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerektiği belirtildi. İlan içeriğinde genel başvuru şartları, istenilen belgeler, başvuru şekli ve tüm ayrıntılara yer verildi.