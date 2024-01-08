Hemen saldırıya başladılar! Bu fotoğraftan rahatsızlar

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Günlerdir AK Parti aday çıkaramıyor, kazanacak aday arıyor gibi söylemlerle kendi kendini tatmin eden zillet daha netleşmediği halde paçaları tutuştu. Murat Kurum’a görevinin tebliğ edildiğinin duyulmasının ardından paniğe kapılan zillet bileşenleri ve paralı kalemşörlerin yaptıkları paylaşımlar yaşadıkları paniği gözler önüne serdi. Kurum’a çamur atacak bir şey bulamayan zilletin trolleri ya ‘Kanal İstanbul adayı oldu’, ya da AK Parti’nin seçim şarkısı üzerinden karalama çalışması yapmaya kalkıştı. İşte zilletin panik yaşadığını gösteren paylaşımlardan bazıları:

İBB bütçesini kişisel reklamına ve konserlere harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gece yaptığı paylaşımla “16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz, “AK Parti, İstanbul’da seçim şarkısı olarak Azer Bülbül’ün ‘Çoğu bitti, azı kaldı’ eserini kullanacak. Bu şarkının bulunduğu albümün adı da manidar: Dokunmayın Çok Fenayım” paylaşımıyla Murat Kurum’u tiye almaya çalıştı.

Avukat Feyza Altun, “İBB adaylığı söz konusu olan Murat Kurum’un depremde kolon kesildiği için yıkılan Ezgi Apartmanı sahibi firari Sami Kervancıoğlu ile fotoğrafı. Biz o zaman paylaştık diye erişim engelleri geldi tweetlerimize. Nurgül ablaya etmediklerini bırakmadılar.” diye nefretini kustu.

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Timur Soykan: “Murat Kurum AKP İstanbul adayı olmuş. İlk sözü İstanbul ve deprem olmuş. Aşağıdaki fotoğrafta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasından sorumlu olan eski Kahramanmaraş MÜSİAD Başkanı Sami Kervancıoğlu ile. ”

Şaban Sevinç, “Heyecan yok, umut sıfır AKP salonu dolduramamış! Erdoğan sahnede aday açıklıyor Salon yarı yarıya boş” diyerek kendini avuttu.