Hemen başladılar hikaye anlatmaya! TTB’den ‘intihar’ istismarı

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Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş ile Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara, intihar etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iki genç doktorun ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara‘yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.”



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Ölümleri istismar ettiler

Sağlık sektöründeki gerçek sorunlara eğilmek yerine hükümete saldırmak için fırsat kollayan TTB’nin, özellikle geçmiş yıllarda yaptığı rezil açıklamalar henüz hafızalarda tazeliğini korurken, genç doktorların intiharı üzerinden de siyasi algı oluşturmaya çalışması ağızları açık bıraktı. Açıklamanın devamında TTB, intiharların sebebi henüz bilinmediği halde, konuyu hükümete bağlamaya çalıştı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!”

PKK’yı bile desteklediler

AK Parti’ye saldırmak için fırsat kollayan TTB, geçmişte terör örgütü PKK’ya bile göz kırptı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 20 Ekim 2022’de, PKK’ya yakın Medya Haber TV’de katıldığı bir yayında, terör örgütü PKK’nın, Türkiye’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iftiralarına destek çıkmıştı.

PKK’nın yayınladığı kara propaganda görüntüleri hakkında konuşan TTB Başkanı Fincancı, “Görüntüleri daha önce de bir hekim olarak incelemiştim ve belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, zehirli gazlardan, kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda” dedi.

Bu röportajın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fincancı hakkında , "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.