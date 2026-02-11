Hemen Alo 174’yü arayın! Ramazan kolilerinde bu tuzağa dikkat

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışa sunulan gıda kolilerine talep arttı. İftar ve sahur alışverişine başlayan vatandaşlar, temel gıda ürünlerinin yer aldığı paketlere yönelirken, tüketici örgütleri kolilerin içeriği ve ürün güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan kolilerinde genellikle makarna, bakliyat, salça, sıvı yağ, çay ve şeker gibi temel ürünler yer alırken, bazı paketlerde hurma, zeytin, sucuk, peynir, helva ve reçel gibi iftariyelikler de bulunuyor. Şirketler çalışanlarına dağıtmak, hayır kurumları ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bu kolileri tercih ediyor.

“Yardım, Stok Eritme Aracı Olamaz”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, yardım kolilerinin fırsatçılık ya da stok eritme amacıyla hazırlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kılıç, son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı hasarlı ya da etiketsiz ürünlerin yardım adı altında dağıtılmasının insan onuruna aykırı olduğunu belirterek, “Sağlığa uygun olmayan ürünler yardım değil, hak ihlalidir. Yardım, özenle ve sorumlulukla yapılmalıdır” dedi.

Yardım alan vatandaşların da ürünleri mutlaka kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, şüpheli ya da bozulmuş gıdaların kesinlikle tüketilmemesi çağrısında bulundu. Gıda güvenliğinin yalnızca yasal bir konu değil, doğrudan yaşam hakkıyla ilgili olduğunu belirten Kılıç, denetimlerin etkin ve caydırıcı biçimde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

“Koliyi Hazırlatanlar İçeriği Net Belirlemeli”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da hayırseverlerin yardım kolilerini hazırlatırken ürün kalitesine dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi. Kolilerin içeriğinin ve gramaj bilgilerinin açıkça belirlenmesi gerektiğini söyleyen Koçal, hazırlanacak ürün listesinin firmalara yazılı olarak verilmesini önerdi.

Koçal, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Son kullanma tarihlerini kontrol edin.

Ambalajı hasarlı ürünleri kullanmayın.

Etiket ve içerik bilgisi olmayan ürünlere karşı dikkatli olun.

Gramaj eksikliği varsa bildirin.

Bozuk ya da ayıplı ürünlerin iade edilebileceğini hatırlatan Koçal, sorun yaşanması halinde ilgili belediye, kurum veya hayır kuruluşuna başvurulması gerektiğini, gerekli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı ile tüketici kurumlarına şikâyette bulunulabileceğini belirtti.

“Fiyat Karşılaştırması Yapın, Alternatifleri Değerlendirin”

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü ise Ramazan alışverişlerinde hem bütçenin korunması hem de sağlıklı gıdaya erişim açısından dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Güllü, tüketicilere fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapmalarını önerdi.

Ramazan kolisi satın alırken içerik listesinin ve gramajların kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Güllü, son kullanma tarihi geçmiş ya da eksik gramajlı ürünlerin yer aldığı kolilerin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yardım yapmak isteyenlere de çağrıda bulunan Güllü, ihtiyaç sahiplerinin kendi gereksinimlerine göre alışveriş yapabilmesi için hediye çeki gibi alternatif uygulamaların değerlendirilebileceğini belirtti.

Uzmanlar, Ramazan ayının dayanışma ruhunun korunabilmesi için hem satıcıların hem de yardım yapan kişi ve kurumların daha hassas davranması gerektiğini vurguluyor. Gıda güvenliğinin göz ardı edilmemesi, yapılan her yardımın gerçekten fayda sağlaması açısından büyük önem taşıyor.