Hem ziyaret, hem ticaret, hem reklam...

Hafta içinde, Tayyip Erdoğan'a hakaretleri ile meşhur Sözcü'ye tam sayfa reklam veren Vestel adına Genel Müdürü Ergün Güler, 2023 FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğu elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Ardından Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı ziyaret etti.

Oyuncularla ayrı ayrı sohbet eden Güler, daha sonra tüm yönetim, teknik ekip ve sporculara Vestel’in yeni televizyonunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a saldırdığı evinin mutfağında görülünce sosyal medya gündem olan fritöz hediye etti.

Voleybol üzerinden siyasi mesaj vermeye kalkışan laikçilere adeta arka çıkan Güler, "Cumhuriyet tarihinin en başarılı kadın hareketlerinden biri olan ‘Filenin Sultanları’nın FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde elde ettiği tarihi başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Sözcü'yü de paraya boğdu

Vestel, her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a türlü iftiralar atıp hakaretler yağdıran ve mütedeyyin kesimi hedef almaktan çekinmeyen Sözcü'ye de destek oluyor. Vestel, Sözcü'yü de hafta içi tam sayfa reklam ile beslemişti!..