Hem yumuşak hem çıtır | Kıymalı patatesli örgü börek
İki farklı malzemenin muhteşem birleşmesinden doğan uyum: Örgü börek. Sizde bu tarifi deneyin ve bu güzel tadın deneyimine ortak olun.12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:30
Örgülü Börek Malzemeleri
Hamuru için Malzemeler
- 1 su bardağı süt
½ su bardağı ayçiçek yağı
1 adet yumurta akı
1 yemek kaşığı kuru maya
Tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
3,5 su bardağı un
Üzeri için Malzemeler
- 1 yumurta sarısı
İç Harcı için Malzemeler
- 4 adet orta boy patates – haşlanmış ve 100 gr kıyma
2 adet kuru soğan – küp doğranmış
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kuru nane
Yapılışı
- Hamuru için tüm malzemeleri bir kabın içine alın. Tüm malzemeleri iyice yoğurduktan sonra ağzını streçleyip 2 saat kadar mayalandırın.
- Hamuru beklerken, bu esnada patatesleri haşlayın.
- Daha sonra bir tavaya ayçiçek yağını koyup küp küp doğradığımız soğanları kavurun. Kıymayı içerisinde bir süre soteleyin.
- Ardından haşlayıp ezdiğiniz patatesleride tavaya ilave edin. Baharatlarını ekleyip karıştırın. Bir iki dakika daha kavurup soğumaya bırakın.
- Mayalanan hamuru unlanmış tezgahta merdane yardımı ile ince yuvarlak şekilde açın. Hamurun bir tarafına parmak genişliğinde 27 adet kesit atın. Ardından örgü şeklinde sarın.
- Hamurun diğer kısmına ise iç harcı koyup örgülerin olduğu yere kadar rulo şeklinde sarın. Örgüleride rulo hamurun çevresini saracak şekilde etrafından geçirin. Daha sonra iki ucunu da birleştirerek yuvarlak şekli verin.
- Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttılan 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.
Şimdiden afiyet olsun...
Kaynak: meraklımelehat.com
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