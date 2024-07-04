Hem yasal diyorlar hem karşı çıkıyorlar! Borç batağındaki CHP'li belediyeler ağlıyor!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yerleşkesinde düzenlenen toplantıda 11 büyükşehir belediye başkanı yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, 2019 yerel seçimleri sonrası CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu performansın toplum tarafından kabul gördüğünü belirterek, bu sayede 31 Mart seçimlerinde başarı elde ettiklerini söyledi.

Büyük kentlerde yaşayan emeklilerin mevcut maaşlarla sağlıklı bir yaşam sürdürmesinin imkansız olduğunu dile getiren Zeybek, "Büyükşehirlerdeki yoksul ve alt gelirli grupların yaşam standardının yükseltilmesi de bizim temel görevlerimizden bir tanesidir. Sayın Genel Başkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı biçimiyle 'Emekli Halk Kart' uygulamasıyla da artık bu iktidar tarafından, gerçekten açlık sınırının altında ücretle yaşamaya mahkum edilmiş olan, şehirlerimizde yaşayan milyonlarca emeklinin en çok ihtiyaç duyan kesimleriyle bir ortak çalışmayı beraberce yürüteceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politikalarını eleştiren Zeybek, yeni vergilerle bütçe açıklarının kapatılacağını öne sürerek, bunun belediyelere de yansıtılmak istendiğini belirtti.

Belediyelerin borçları için hızlı bir tahsilata girişildiğini anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, belediyecilerin gelir kaynakları üzerinden kesintilerin oranının, yasal sınırlar dediğimiz yüzde 40'lar seviyesine çekiliyor olmasını anlamak mümkün değildir. O nedenle iktidarın yanlış uyguladığı ekonomik politikaların bedelini, belediyelerin İller Bankasından ya da diğer kaynaklardan gelen gelirlerinden kesinti yaparak gidermeye çalışmasını da anlamak mümkün değildir. Ama biz biliyoruz ki CHP'nin 411 çalışkan belediye başkanı, ister 2 bin nüfuslu bir beldede, ister 16 milyon nüfuslu bir büyükşehirde, isterse sayısını bilemediğimiz kadar çokça şehirlerimizi doldurmuş olan göçmenler, mülteciler, geçici sığınmacıların, Türkiye'de yaşayan insanların sorunlarını çözmek için kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanacaklar."

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