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Hem üretecek hem depolayacak

SOCAR Türkiye, SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi ile STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi’nin temellerinin atıldığı açıkladı.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Hem üretecek hem depolayacak

SOCAR Türkiye, STAR Rafineri’nin Aliağa’daki Özel Endüstri Bölgesi statüsü bulunan arazisindeki ham madde bitmiş ürün depolama kapasitesini artıracak SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi ile STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi’nin temellerinin atıldığı açıkladı. SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi’nin toplam 335 bin metreküplük 12 tanktan oluştuğu, yeni genişleme projesiyle bu miktarın 535 bin metreküpe ulaşacağı ve böylece söz konusu tesisin Türkiye’nin 5 büyük depolama terminalinden biri olacağı belirtildi. SOCAR Türkiye’nin ürün depolama kapasitesinin 2,5 milyon metreküpe ulaşacağı ifade edildi. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, “Depolama tesislerindeki kapasite artışı, STAR Rafineri’nin verimliliğine önemli katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 11:08
  1. SOCAR Türkiye
  2. STAR Rafineri
  3. Aliağa
  4. Özel Endüstri Bölgesi
  5. ham madde
  6. SOCAR Depolama Terminali Tank Genişleme Projesi
  7. STAR Rafineri Ham Petrol ve Petrol Ara Ürün Tankları Projesi
  8. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev

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  • maraşlımaraşlı43 dk önce
    Memlekette yerli müteşebbis kalmadı gelen socar gider socar bbir bunlar kalmıştı sokmayan birde socar şimdi

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