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Yerel Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti!
Yerel

Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 19:41:00 -
Hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hem sürücü hem yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu kadına yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ve Ukraynalı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine giden Yağız Kömsöken (18) yönetimindeki 07 BED 506 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Olha Kornutıak'a (40) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Ukraynalı kadın ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kornutıak ve Kömsöken, ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yağız Kömsöken ve Olha Kornutıak hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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