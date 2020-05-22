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Hem şifa dağıtıyorlar hem de yoksullara yardım ediyorlar

Mardin'de sağlık çalışanlarından oluşan Acil Yardım Derneği üyeleri, gittikleri vakalarda maddi durumu kötü olan ailelere yardım da yapıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:06:13 -
Hem şifa dağıtıyorlar hem de yoksullara yardım ediyorlar

MARDİN (AA) - Mardin'de sağlık çalışanları bir yandan şifa dağıtıyor bir yandan da kurdukları dernek aracılığıyla maddi durumu kötü olan ailelere yardım ediyor.

Sağlık çalışanları kendi aralarında kurdukları Acil Yardım Derneği ile vatandaşlara ayni ve nakdi yardımda da bulunuyor. Kurulan dernek çatısı altında doktor, hemşire ve 112 Acil Sağlık ekipleri, gittikleri vakalarda tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine dernek aracılığıyla yardım yapıyor.

Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve Acil Yardım Derneği üyesi Murat Ceylan, 112 Acil Sağlık çalışanları olarak vakalara evlerin içinde müdahale ederken bir yandan da evlerin durumlarına, ihtiyaçlarına ve yaşadıkları zorluklara duyarsız kalamadıkları için 7 sağlık personeli arkadaşıyla geçen yıl derneği kurduklarını söyledi.

Derneğin kurulmasıyla gelen yardımların arttığını ve daha fazla ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmaya başladıklarını aktaran Ceylan, kuruldukları günden bu yana bin çocuğa kıyafet, 20 aileye beyaz eşya, 780 aileye gıda kolisi ve gıda kartı yardımında bulunduklarını, 3 ihtiyaç sahibi ailenin evini boyadıklarını bildirdi.

Ramazan ayında birçok aileye ev eşyası, gıda kolisi, alışveriş kartları verdiklerini ifade eden Ceylan, "Son çocuk gülene kadar son hasta iyileşene kadar, biz hem medikal anlamda hem de insani anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Dernek üyesi Rifai Yıldırım da gittikleri vakalarda maddi durumu kötü olan ailelere şahit olduklarını, her seferinde kendi aralarında yaptıkları istişarelerin sonucunda o ailelere yardım götürdüklerini ifade etti. Yaptıkları yardımların eksik olduğunu hissettikleri için derneği kurduklarını bildiren Yıldırım, daha önce yardımda bulundukları aileler başta olmak üzere eksiksiz bir şekilde ailelere yardım etmeye başladıklarını aktardı.

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