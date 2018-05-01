THY Gezi Sayfası - Adıyaman
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hem Şahan'ı hem Cem Yılmazı reddetti!

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz, Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Tosun Paşa'yı yeniden çekmek istedi. Ancak Arzu Fim, komedyenlerin teklifini kabul etmedi.

01 Mayıs 2018 Salı 12:57
Hem Şahan'ı hem Cem Yılmazı reddetti!

Türkiye'nin iki önemli komedyeni Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gözünü Yeşilçam'ın ünlü filmine çevirdi. İki ünlü oyuncunun, Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Müjde Ar ve Ayşen Gruda'nın rol aldığı 1976 yapımı "Tosun Paşa"yı yeniden çekme talebiyle Arzu Film'e başvurduğu ortaya çıktı. Ancak iki girişimden de sonuç çıkmadı.

FERDİ EĞİLMEZ "HAYIR" DEDİ

Şahan Gökbakar'ın yeni "Recep İvedik"e başlamadan önce Tosun Paşa'yı çekme talebini değerlendiren Ferdi Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in filmlerinin yeni versiyonuna sıcak bakmadığı gerekçesiyle söz konusu teklifi kibarca reddetti. Cem Yılmaz'ın da aynı taleple Ferdi Eğilmez'in kapısını çaldığı, ancak onun da "Hayır" yanıtı aldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:57
  1. Cem Yilmaz
  2. Şahan Gökbakar
  3. Tosun Paşa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Myanmar ordusu katliamlarını sürdürüyor: 10 sivil öldü
    1. Myanmar ordusu katliamlarını..
    2. Mermer tezgah nasıl temizlenir?
    3. Her yıl kutlanıyor. İşte 1 Mayıs'ın..
    4. İsrail'den son dakika açıklaması!
    5. Türk hackerlerdan Yunan'ı çıldırtan..
    6. Terör örgütünden kan donduran infaz
    7. Anne ve babasını 1 hafta sırtında..
    8. Birileri Saadet Partisi’ne can simidi..
    9. Filistin'de işsiz sayısı artıyor
    10. Evinizde kumaştan kolaylıkla..
    11. Batman’da yıldırım düştü: Onlarca..
    12. ABD'den radyo frekanslı silah!
    13. 5 yıldız konforunda zina! Alenen..
    14. Osmanlı ordusunun 'Deliler'i beyaz..
    15. 40 yıllık eşini öldürdü! Söyledikleri..
    16. Korkunç infaz! Bütün vücuduna..
    17. Dikiş dikerken dikkat edilmesi..
    18. Endonezya 100 Türk Kaplan'ı sipariş..
    19. Perinçek: Kılıçdaroğlu ittifak..
    20. Berna Binbaşı, 6 yıl sonra TSK'ya..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık