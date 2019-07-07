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Hem sağlıklı hem lezzetli: Bulgur böreği

Bu akşam farklı bir lezzet arıyorsanız; bulgur böreği kesinlikle sofralarınızı şenlendirmeyi başaracaktır.

07 Temmuz 2019 Pazar 12:26
Hem sağlıklı hem lezzetli: Bulgur böreği

Bulgur son derece sağlıklı bir gıdadır. Beslenme uzmanları pirinç yerine bulgur tercih edilmesinin hem kilo kontrolü hem de sağlık açısından daha doğru olacağını vurguluyor. Bulgur bağışıklık sisteminin güçlenmesinden, bağırsak sorunlarına kadar birçok soruna şifa niteliği taşıyor. İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde bulgur çocuklar için son derece faydalıdır. Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde bulgur kemik gelişimine katkıda bulunur. Bulgurdan pilav, salata ve dolmanın yanı sıra börek de hazırlayabilirsiniz. Bu börek hem leziz hem de son derece pratik.

Bulgur böreği tarifi

Malzemeler

  • 1 adet büyük boy soğan
  • 3 su bardağı haşlanmış bulgur
  • 250 gram kıyma
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon 

Öncelikle arzu ettiğiniz şekilde doğradığınız soğanı az yağda soteleyin.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ocağa alın.

Kıyma suyunu çekince ocağı kapatın.

Derin bir kaseye bulguru, kıymalı harcı, çırpılmış yumurtaları, galeta ununu, kabartma tozunu, kaşar peynirini, cevizi ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Harcı arzu ettiğiniz bir fırın tepsisine yayın.

170 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika içinde böreğiniz pişecektir.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 12:26
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