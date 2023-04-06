Hem otel sahibi hem bankamatik memuru! Tunç Soyer'in ipliği pazara çıktı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Seferihisar Belediye Meclisinde sık sık tartışmalara neden olan, AK Parti’nin “bankamatik memurları” olarak tabir ettiği işe gelmeden maaş alan çalışanlar, Seferihisar Belediye Meclisi denetim raporu ile birlikte Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında tekrar gündeme geldi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Belediye Meclisi denetim raporunda işe gelmeden maaş alan çalışanların durumlarına işaret etti. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz’ün meclis toplantısında gündeme getirdiği konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Aydın, "Tunç Soyer’in bankamatik memurları, Seferihisar Belediye Meclisi denetim raporunda tekrar karşımıza çıktı. Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Seferihisar'a tarihinde görülmemiş hizmetler getireceğini söyledi ama bir tane hizmetini görmediğimiz gibi geriye çalışmayan ama maaş alan personel, belediyenin tüm mülklerinin satılmasına rağmen ödenemeyen bir borç, çözülemeyen ve anlam verilemeyen ilişkiler kaldı" dedi.

Seferihisar Belediyesi denetim komisyonu raporunun 2 CHP'li, 1 AK Partili Meclis Üyesi tarafından hazırlandığının altını çizen Başkan Aydın, “İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınan verilere göre Tunç Soyer döneminde karşılaştığımız işe gelmeden maaş alan personel varlığı bu dönemde de devam ediyor. Bazı personel hiç işe gelmeden maaş alıyor. Bir personel izin ve raporlar hariç 97 gün işe gelmemiş. Bu kişinin aynı zamanda Alaçatı’da otel işletmecisi olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerin Tunç Soyer tarafından himaye edildiği söyleniyor. Tunç Soyer bu işlerle uğraşacağına seçim zamanı Seferihisar halkına verdiği sözleri yerine getirsin” diye konuştu.

"Yönetememe sorunu var"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın yaptığı açıklamada Seferihisar Belediyesi’nin yönetememe sorunu olduğunu iddia etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin arasındaki yaşanan sorunlar nedeniyle hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem Seferihisar Belediyesi’nin hizmet noktasında sınıfta kaldığını söyleyen Başkan Aydın, "Bir birimde 10 kişi çalışıyor, Tunç Soyer’e yakın 1 kişi hiç işe gelmiyor maaş alıyor; 2 kişi bir sabah geliyor, kart okutuyor sonrasında gün boyu uğramıyor. Mevcut yönetime yakın 2 kişi işe geliyor ama hiçbir iş yapmıyor. Bu durumda kalan 5 kişiden nasıl bir performans bekleyebilirsiniz ki? Seferihisar Belediyesi’nin yönetememe sorunu ciddi boyutlara gelmiştir. Hem Seferihisar Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçede rutin işleri bile yapamıyor. Tunç Soyer’in ve yakın çevresinin Seferihisar Belediyesi’nden elini ayağını çekmesi lazım. Seferihisar Belediyesi’nde çalışan personelin motivasyon kazanması ve hizmet aşkına kavuşması için bankamatik memurlarının işine derhal son verilmeli" sözlerine yer verdi.

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AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın