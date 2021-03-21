Hem milleti ayrıştırıyorlar hem de HDP ile birleşip AK Parti’yi suçluyorlar! Aytun Çıray’dan bölücülük kokan mesaj

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Türkiye’de özellikle Türk ve Kürt ayrımcılığı oluşturarak ülkeyi bölmeye çalışan küreselcilere karşı büyük bir mücadele yürüyen AK Parti iktidarı, ayrımcı söylemleri ortadan kaldırarak bölücülere fırsat vermemeye çalışıyor. Toplum barışı önündeki en büyük engel olan ırkçılık sorununa karşı adım atan AK Parti, siyasette bölücü söylemlere son vererek halkı ayrıştıran ifadeleri kaldırıyor.

Özellikle Suriyeli mülteciler konusunda AK Parti’ye muhalefet etmek için ırkçı söylemlerde bulunan İYİ Parti ise, iktidarın tam tersi hareket ederek ırkçı ifadeler kullanmaya devam ediyor.

Son olarak, herkesin kutladığı Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, kullandığı ırkçı ifade nedeniyle büyük tepki çekti. Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Aytun Çıray, “Türklerin Nevruz Bayramı kutlu olsun” dedi.

Her kesimin kutladığı Nevruz üzerinden bile ırkçılık yapan Çıray'a tepki yağdı.

AK Parti'yi faşitlikle suçluyorlar

Irkçılıkla mücadele eden AK Parti'ye karşı Kürt haklarını savunduğunu iddia eden HDP ile ittifak yapan İYİ Parti, Türkiye'de bölücülüğü körükleyen bu tür açıklamalar yaparken, AK Parti'yi faşist olarak ilan etmesi de Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu akıl tutulmasını gözler önüne seriyor. Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasındaki HDP’nin ise tüm bunlara karşın İYİ Parti ile iş kotarması dikkat çekiyoır.