Hem lezzetli hem şekersiz birbirinden şahane 5 dondurma tarifi
Bütün ailenin keyifle yiyeceği birbirinden lezzetli dondurma tarifleriyle karşınızdayız...12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın en iyi yolu serinletici lezzetlerle damakları şenlendirmek. Böyle zamanlarda boca şekerli gıda tüketip kilo almamak da son derece önemli. İşte, birbirinden lezzetli şekersiz 5 dondurma tarifi:
1. Çilekli-muzlu dondurma
Bu tarife çocuklarınız kesinlikle bayılacak. Hem çilek hem de muz tam onların damak tatlarına göre...
Malzemeler:
- 3 adet orta boy muz
- Yarım su bardağı çilek
- Yarım su bardağı süt
1 çay kaşığı vanilya şurubu yok ise toz vanilya da kullanabilirsiniz.
Çilekleri ve muzları iri parçalar halinde kesin.
Meyveleri ayrı poşetlere doldurup, derindondurucuya yerleştirin.
Yaklaşık 8 saat sonra meyveleri çıkarıp rondoya atın.
Karışıma süt ve vanilya ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar rondoyu çalıştırın.
Arzu ettiğiniz dondurma kalıplarına karışı boşaltın.
Dondurma 3-4 saat derindondurucuda kaldıktan sonra ikram edebilirsiniz.
2. Çikolatalı dondurma
Çikolatanın lezzetine kim 'hayır' diyebilir ki!
Malzemeler:
- 3 adet orta boy muz
- 1 yemek kaşığı kakao tozu
- Yarım su bardağı çikolata parçaları
- Yarım su bardağı süt
- 1 çay kaşığı vanilya şurubu yok ise toz vanilya da kullanabilirsiniz.
Muzları en az 8 saat derindondurucuda dondurun.
Ardından tüm malzemeleri rondoya atın ve pürüzsüz hale gelene kadar işlemi sürdürün.
Sonrasında karışımı dondurma kalıplarına boşaltın.
Dondurmanızı 3-4 saat sonra ikram edebilirsiniz.
3. Ballı çilekli dondurma
Malzemeler:
- Yarım kilo çilek
- 1 yemek kaşığı bal
Çilekleri güzelce temizledikten sonra en az 8 saat derindondurucuda bekletin.
Dondurulan çilekleri ve balı rondoya alıp, çalıştırın.
Hazırladığınız dondurmayı birkaç saat dondurduktan sonra taze nane yapraklarıyla ikram edebilirsiniz.
4. Ballı kivili dondurma
Malzemeler:
- 8 adet kivi
- 2 yemek kaşığı bal
Kivileri soyup en az 8 saat dondurun.
Dondurucudan çıkarılan kiviyi ve balı rondoya atın.
Hazırladığınız dondurmayı birkaç saat daha dondurun.
5. Kavunlu dondurma
Malzemeler:
- Küçük boy kavun
- 2 yemek kaşığı bal
Kavunları temizleyip, dondurun.
Rondodan bal ve kavunu geçirin.
3-4 saat derindondurucu da beklettiğiniz dondurmayı kavun kabukları içerisinde servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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