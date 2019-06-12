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Hem lezzetli hem şekersiz birbirinden şahane 5 dondurma tarifi

Bütün ailenin keyifle yiyeceği birbirinden lezzetli dondurma tarifleriyle karşınızdayız...

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
Hem lezzetli hem şekersiz birbirinden şahane 5 dondurma tarifi

Yaz sıcaklarıyla başa çıkmanın en iyi yolu serinletici lezzetlerle damakları şenlendirmek. Böyle zamanlarda boca şekerli gıda tüketip kilo almamak da son derece önemli. İşte, birbirinden lezzetli şekersiz 5 dondurma tarifi:

1. Çilekli-muzlu dondurma

Bu tarife çocuklarınız kesinlikle bayılacak. Hem çilek hem de muz tam onların damak tatlarına göre...

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy muz
  • Yarım su bardağı çilek
  • Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı vanilya şurubu yok ise toz vanilya da kullanabilirsiniz.

Çilekleri ve muzları iri parçalar halinde kesin.

Meyveleri ayrı poşetlere doldurup, derindondurucuya yerleştirin.

Yaklaşık 8 saat sonra meyveleri çıkarıp rondoya atın.

Karışıma süt ve vanilya ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar rondoyu çalıştırın.

Arzu ettiğiniz dondurma kalıplarına karışı boşaltın.

Dondurma 3-4 saat derindondurucuda kaldıktan sonra ikram edebilirsiniz.

2. Çikolatalı dondurma

Çikolatanın lezzetine kim 'hayır' diyebilir ki!

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy muz
  • 1 yemek kaşığı kakao tozu
  • Yarım su bardağı çikolata parçaları
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı vanilya şurubu yok ise toz vanilya da kullanabilirsiniz. 

Muzları en az 8 saat derindondurucuda dondurun.

Ardından tüm malzemeleri rondoya atın ve pürüzsüz hale gelene kadar işlemi sürdürün.

Sonrasında karışımı dondurma kalıplarına boşaltın.

Dondurmanızı 3-4 saat sonra ikram edebilirsiniz.

3. Ballı çilekli dondurma

Malzemeler:

  • Yarım kilo çilek
  • 1 yemek kaşığı bal

Çilekleri güzelce temizledikten sonra en az 8 saat derindondurucuda bekletin.

Dondurulan çilekleri ve balı rondoya alıp, çalıştırın.

Hazırladığınız dondurmayı birkaç saat dondurduktan sonra taze nane yapraklarıyla ikram edebilirsiniz.

4. Ballı kivili dondurma

Malzemeler:

  • 8 adet kivi
  • 2 yemek kaşığı bal

Kivileri soyup en az 8 saat dondurun.

Dondurucudan çıkarılan kiviyi ve balı rondoya atın.

Hazırladığınız dondurmayı birkaç saat daha dondurun.

5. Kavunlu dondurma

Malzemeler:

  • Küçük boy kavun
  • 2 yemek kaşığı bal

Kavunları temizleyip, dondurun.

Rondodan bal ve kavunu geçirin.

3-4 saat derindondurucu da beklettiğiniz dondurmayı kavun kabukları içerisinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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