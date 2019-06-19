Hem lezzetli hem hafif: Susamlı taze fasulye Kış mevsiminde konservesini yesek de yaz aylarındaki gibi damakları şenlendirmeyen taze fasulyenin zamanı geldi. Bu lezzetli sebzeyi her zamanki yönteminizden biraz farklı pişirmek istemez misiniz?

Yaz mevsiminin baş tacı olan taze fasulyeyi bu kez farklı bir yöntemle pişirmeye ne dersiniz? İşte Uzak Doğu esintileri taşıyan susamlı taze fasulye tarifi: Malzemeler: Yarım kilo taze fasulye

2 yemek kaşığı susam

2 adet havuç

2 yemek kaşığı soya sosu

1 adet kırmızı biber

Tereyağı Öncelikle taze fasulyeleri güzelce yıkayıp, kılçıklarını temizleyin. Bir tencereye su ekleyip fasulyeleri 5-6 dakika haşlayın. Haşlanan fasulyeleri süzüp buzlu su dolu kaseye alıp birkaç dakika bekletin. Yağsız tavaya susamları alıp güzelce kavurun. Bir tencereye yağ ekleyip üzerine taze fasulyeleri boşaltın. Ardından tencereye havuç, biber, soya sosu, tuz, karabiber ve susamları ilave edin. Yaklaşık yarım saat içinde yemeğiniz pişmiş olacaktır. Arzu ederseniz yemeğinizi kavrulmuş badem ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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