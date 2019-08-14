Hem leziz hem pratik: Kolay bisküvi

Paket ürünler hiçbir zaman anne bisküvisinin yerini dolduramaz. Sıcacık, ağızda dağılan bir bisküvinin yanına ise en çok çay yakışır. Beş çayı için leziz olduğu kadar hazırlaması uzun zaman almayan bir öneri arıyorsanız; bir kez olsun bu tarifi denemelisiniz.

Kolay anne bisküvisi tarifi

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

200 gram margarin

1,5 su bardağı un

1 adet yumurta

Öncelikle fırını 200 derecede çalıştırarak işe başlayın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı bir kaseye alın.

Ayrı bir kasede margarin ve şekeri güzelce çırpın.

Şeker eriyince karışıma yumurtayı ekleyip, karıştırın.

Ardından kuru malzemeleri şekerli-yağlı karışıma yavaş yavaş ilave edin.

Hamurunuzu güzelce yoğurun. Kıvam tutmazsa az miktarda un ekleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz hamura damla çikolata ekleyebilirsiniz.

Hamurdan parçalar koparıp, şekillendirin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz bisküvileri önceden ısıtılmış fırına sürün.

10-15 dakika içinde bisküvileriniz pişecektir.

Afiyet olsun.