Hem kaptan hem başkan!

Türkiye Erkekler Hentbol 1. Ligi ekiplerinden 1957 Suluovaspor’un kulüp başkanı olan atanamayan öğretmen Mehmet Keskin, takımın aynı zamanda kaptanlığını da yapıyor.

4 yılı aşkın süredir faaliyette olan kulüpte daha önce başkanlık yapan kişilerin farklı nedenlerle görevlerini bırakmaları üzerine son iki yıldır aralıklarla başkanlığı takım kaptanı Mehmet Keskin üstleniyor.

Bölgesel ligde faaliyete başlayıp 2. ligden sonra yükseldiği 1. ligi orta sıralarda tamamlayan takımının başkanlığını geçen yıl sezon boyunca yapıp borçsuz şekilde geldikleri 1. ligde ilk 3 maça çıktıkları başkanın görevi bırakmasıyla yeniden zorlu görevi üstlenen takım kaptanı Keskin, “Bu iş yine bana kaldı. Oynamazsam bir sporcu daha dışarıdan alacağız. Bu da maddiyat istiyor. Geçen yıl ligi borçsuz tamamlamıştık. Ama 1. lig gerçekten zor" dedi.

12 deplasman maçına gittiklerini ve yörede sporun gelişimi adına kulübün faaliyetlerini sürdürmek istediklerini dile getiren 34 yaşındaki Keskin, “Şu anda 78 bin lira gibi bir borcum var. Diyeceksiniz kime güvenerek bunları yaptın. Sporcularımın hepsi bana güvendi. Şu anda bir kuruş para almadılar. Gerçekten çok sıkıntılıyız. Bunları aşabilecek miyiz zaman gösterecek” diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan ancak atanamadığı öğretmenlikten umudunu kesince yöreden yeni sporcuların yetişmesi için kulübün altyapıdan sorumlu yardımcı antrenörlüğünü de üstlenen Keskin’in takımını ise üniversiteden hocası olan Dr. İlknur Yazıcılar Özçelik çalıştırıyor.