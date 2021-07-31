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Gündem Hem halkçı hem para babası! 7 araba ve 3 tekneyle gezen solculara bak sen
Gündem

Hem halkçı hem para babası! 7 araba ve 3 tekneyle gezen solculara bak sen

Halkçılık edebiyatı yaparak solcuları kendi safına çeken sözde solcu sanatçılar, büyük meblağ paraları çarçur ettiklerini itiraf etti. Metin Akpınar, Zeki Alasya’yı anlatırken, 7 tane arabası ve 3 tane teknesi olduğunu, bir arabasının kayıp olduğunu ve peşine düşmeye tenezzül bile etmediklerini söyledi!..

Yeniakit Publisher
2021-07-31 13:39:00 -
Hem halkçı hem para babası! 7 araba ve 3 tekneyle gezen solculara bak sen

Solcuların nasıl halkçılık edebiyatı yaparak paraları cebe indirdiği bir kez daha gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ederek kendi mahallesini galeyana getirmeye çalışan ve tepki çeken sözlerin ardından çark eden Metin Akpınar, bu kez itirafla gündeme geldi.

Gazete Oksijen'den İlke Gürsoy'un sorularını cevaplayan Metin Akpınar, yol arkadaşı solcu Metin Apkınar ile ilgili ilginç sözler sarf etti.

Hem halkçı hem de para babası

Zeki Alasya hakkındaki “Geçinemediğiniz konu neydi?” sorusuna Metin Akpınar şu cevabı verdi:

Para. Zeki’ye şimdi 10 milyon ver, yarın sor, olmayabilir. Paranın kıymetini bilmeyen bir adamdı. Merhametli adamdı, dağıtırdı ve harcardı. Biz ortalama gelir seviyesinin altında bir popülasyonda yetiştik. O yüzden bir oyuncak tutkusu içimizde hiç ölmedi. Zeki’de de vardı.
Bir insanın yedi tane arabası üç tane teknesi olur mu? 1951 model Austin arabası dağlarda çürüdü, Orijinal Mercedes kayıp, bilmiyoruz nerede. Teknelerden biri tezgahta kaldı. Böyle bir doyumsuzluğu vardı, o yüzden de para dayanmazdı. Parayı da ortadan çekmek isterdi. Ben de tiyatronun ekonomisini idare ettiğim için yedek akçe ayırırdım. Bana vermiyorsun diye kızardı.

Arabanın, teknenin peşine bile düşmemişler!

Metin Akpınar’ın sözleri, para babası haline gelen solcu tiyatrocuların, mallarının peşine düşmeyecek kadar zengin olduklarını ortaya koydu. Alasya’nın kaybolan arabasının peşine bile düşmemesi, teknesinin tezgahta kalması ve, “Doyumsuzdu, para dayanmazdı” şeklindeki sözler, kuru solculukla halkın cebini nasıl boşalttıklarını gözler önüne serdi.

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