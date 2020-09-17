Hem hafızlığı hem de üniversiteyi bitirdi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl hem ilahiyat fakültesini bitirip hem de hafızlığını ikmal eden Ümraniye Kemerdere Şehsuvaroğlu Camisi İmam Hatibi Haşim Veysel Sırakaya, hafızlık belgesini İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'dan teslim aldı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, geçen yılın mart ayında başladığı hafızlığını 11 ayda tamamlayan Sırakaya, temmuz ayında girdiği hafızlık imtihanını kazandı.

Sırakaya, hafızlık belgesini İstanbul Müftülüğünde gerçekleştirilen törenle İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Maşalı'dan teslim aldı.

Törende konuşan Maşalı, Sırakaya'yı tebrik ederek, "Hafızlıkta, hafız olmak önemli olduğu gibi ondan daha da önemlisi hafız kalabilmektir. Bundan sonraki süreçte sürekli okumaya gayret göster. Hafızlığı sağlamlaştırmanın en önemli yolu ise mukabele okumaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek etsin." tavsiyelerinde bulundu. Maşalı, Sırakaya'nın hafızlığını ikmal ettiği Hayırseverler Kur'an Kursu hafızlık hocası Muhittin Geniş'i de tebrik etti.

Hafızlık serüveninin nasıl başladığını anlatan Sırakaya da "Hafızlık, Allah'ın bir lütfudur. Bütün İslami ilimlerin başıdır. Rabbimizin ayetlerini gönüllerimize nakış nakış işlemenin adıdır. Hafızlık aşktır, sevdadır. Ne mutlu hafız olabilenlere ve ne mutlu hafız kalabilenlere." ifadelerini kullandı.

