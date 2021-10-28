Hem hafız adayları hem de hocaları görme engelli

Sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden engelli hafız adaylarını buluşturan yatılı kursta, sesli kütüphane, kabartma ve sesli veri hazırlama birimleri de bulunuyor.

8 görme öğrenci eğitim alıyor

Kursa gelen görme engelli öğrenciler, ilk olarak Braille alfabesi ile Türkçe, sonra Arapça okuma öğreniyor ve Kur’an-ı Kerim eğitimine başlıyor. Şu anda Çamlıkaltı Kursu’nda, yaşları, ırkları farklı, doğuştan ya da hastalık sonucu engelli olan 8 öğrenci eğitim alıyor. Üstelik de hocaları da kendileri gibi aynı kaderi yaşayan bir görme engelli.



Görme engelli hafız adaylarının görme engelli hocası Ali Duman, 2,5 senedir Çamlıkaltı Erkek Kur’an Kursu’nda çalıştığını belirtti. Geçen sene salgın nedeniyle Türk öğrencilere değil, sadece Sudan’dan gelen iki öğrenciye hafızlık diploması verdiklerini söyleyen Duman, Bu yıl 8 görme engelli öğrencisi olduğunu, bazısının hiç Kur’an-ı Kerim okumayı bilmediğini dile getirdi.

“Her hafız kendi hafızını yetiştirmek ister”

Kendisinin de görme engelli bir hafız olduğunun altını çizen Duman, şunları kaydetti: “Ben doğuştan görme engelliyim. Benim gibi görme engelli hafızlar yetiştiriyorum. Her insan kendi yaptığı mesleği en güzel şekilde yapmak ister. Biz de burada hakikaten çok kıymetli hafızlar yetiştiriyoruz. Ben görmeyen hocalarla okumadım, görmeyen hocalarla hafızlık yaptım. Bunun birtakım dezavantajları oluyor. Çünkü hocalar yazıları bilmedikleri için bazı yerleri mantığını anlamadan ezberleyip geçiyorduk. Ancak şimdi biz kabartmaya hakim olduğumuz için bu arkadaşların kafasında hiçbir soru işareti kalmadan öğretiyoruz. Bu çok farklı bir duygu. Her hafız kendi hafızını yetiştirmek ister. Allah’ta burada bunu bize nasip etti. Şu ana kadar birçok hafız yetiştirdik.”

Dünyanın dört bir yanına Braille alfabesi ile basım Kur’an-ı Kerim yolluyorlar

Kur’an kurslarında görme engelli öğrencilere her alanda eğitim verdiklerini belirten Çamlıkaltı Erkek Kur’an Kursu Yöneticisi Selahattin Yerlikaya da,“Kursumuzdan bugüne kadar 11 görme engelli öğrencimizi mezun ettik. Ayrıca 100’den fazla görme engelli öğrencimiz de Braille alfabesiyle İslami bilimler alanında eğitim alarak buradan ayrıldılar” diye konuştu. Yerlikaya, kursta dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilere de eğitim verdiklerini anlatarak, “Ayrıca Braille alfabesi ile basım matbaası merkezimizden dünyanın her yerine Kur’an-ı Kerim gönderiyoruz. Talebi olanlar bize sosyal medyadan ulaşabilirler” dedi.