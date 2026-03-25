Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da oynamıştı: Teknik direktör oluyor!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Colin Kazım teknik adam oluyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Colin Kazım Richards, İngiltere 4. Ligi ekibi Crawley Town'ın başına geçiyor.
Bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla Süper Lig'e damgasını vuran eski milli oyuncu Colin Kazım Richards, teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanıyor.
CRAWLEY TOWN'UN BAŞINA GEÇİYOR
Profesyonel futbolculuk kariyerine noktayı koyduktan sonra Arsenal'de gençleri çalıştıran Colin Kazım Richards'ın İngiliz ekibi Crawley Town'un başına geçmesi bekleniyor.
Sky Sports'un haberine göre; İngiltere League Two (4. Lig) ekibi Crawley Town Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı.
KÜMEDE KALMA SAVAŞI VERİYOR
24 takımın mücadele ettiği ligde 31 puanla 21. sırada yer alan Crawley Town kümede kalma savaşı veriyor.