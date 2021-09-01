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Siyaset 'Hem Fatih'e hem millete hakarettir' dedi ve ekledi: İmamoğlu'nu ancak Makarios'a benzetebilirsiniz!
Siyaset

'Hem Fatih'e hem millete hakarettir' dedi ve ekledi: İmamoğlu'nu ancak Makarios'a benzetebilirsiniz!

Akit Tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetmesini, canlı yayında eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 16:21:00 - 2021-09-01 17:30:37

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, İstanbul'u fetheden, Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) müjdelediği büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han'a benzeterek, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi." demişti.

'İmamoğlu'nu ancak ve ancak Makarios'a benzetebilirsiniz'

Akit Tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İP Genel Başkanı'nın bu kıyaslamasını, canlı yayında eleştirdi. İBB'nin sürekli bozulan otobüslerine dikkat çeken Coşkun, "İstanbullunun parasını boş işlere harcayıp da otobüsünü tamir etmeyen bir Ekrem İmamoğlu'nu nasıl Fatih'e benzetirsiniz? Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütmüş, Ekrem İmamoğlu asfalt yolda otobüsü yürütemiyor. Siz İmamoğlu'nu ancak ve ancak Makarios'a benzetebilirsiniz." dedi.

'Hem Fatih'e hem millete saygısızlıktır!'

Coşkun, sözlerini şöyle tamamladı: "Makarios'un heykelini dikip, bizim kültürümüzle ilgisi olmayan bir görüntü ile 30 Ağustos'u kutlayan şahsiyeti Fatih'e benzetmek, hem Fatih Sultan Mehmet'e hem bu millete büyük hakarettir. Saygısızlıktır."

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