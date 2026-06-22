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Sağlık Hem Ebola hem terör vuruyor: Sağlık Bakanlığı vakaların yarısına bile ulaşamıyor
Sağlık

Hem Ebola hem terör vuruyor: Sağlık Bakanlığı vakaların yarısına bile ulaşamıyor

Yeniakit Publisher
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Hem Ebola hem terör vuruyor: Sağlık Bakanlığı vakaların yarısına bile ulaşamıyor

Ebola vaka sayısının 1000'i geçtiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, tırmanan şiddet eylemleri ve göç dalgaları salgının kontrol altına alınmasını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mayıs ayında ilan edilen Ebola salgını büyümeye devam ediyor.

KDC Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana 1003 kişi enfekte oldu, 254 kişi hayatını kaybetti. En az 100 kişi iyileşirken, 365'ten fazla kişi ise hastanede veya izolasyonda tutuluyor.

Salgının merkez üssünü ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaleti oluşturuyor. Yetkililer, salgına neden olan Bundibugyo türü Ebola virüsü için onaylanmış bir aşı veya özel tedavi bulunmadığını belirtti.

ŞİDDET VE TERÖR MÜCADELEYİ ENGELLİYOR

Sağlık Bakanlığı, virüse maruz kalmış olabilecek kişilerin yalnızca yaklaşık yüzde 55'ine ulaşılabildiğini açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, "Bir salgını kontrol altına almak istiyorsanız, özellikle de Ebola salgınını, ilk vakayı bilmeniz gerekir. Bu salgının ne zaman başladığından emin değiliz." dedi.

Şiddet olayları, salgından etkilenen topluluklara ulaşılmasını zorlaştırıyor. Ituri'de terör bağlantılı örgüterin saldırıları bazı köylerle bağlantıyı keserken, binlerce kişinin aşırı kalabalık kamplara kaçmasına neden oldu.

FELAKET KAPIDA UYARISI

Bunia yakınlarındaki Kigonze yerinden edilmiş kişiler kampında 20 binden fazla kişinin yaşadığı belirtildi.

Yetkililer, kampta geçen hafta nedeni açıklanamayan 10 ölüm vakasının kaydedildiğini ve olayla ilgili acil soruşturma çağrısı yapıldığını açıkladı. Ancak şu ana kadar bu ölümlerin Ebola ile bağlantısı doğrulanmadı.

Ituri'deki sivil toplum temsilcilerinden Charite Banza, "Bu alanda yaşayan binlerce insan arasında bir hastalık ya da salgın yayılırsa, zaten son derece kırılgan olan yaşam koşullarımız nedeniyle bu gerçek bir felaket olur." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, salgının henüz zirve noktasına ulaşmamış olabileceğini ve tespit edilemeyen vakaların bulunabileceğini belirtiyor.

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