Hem dul hem yetim maaşı için şart nelerdir?

Soru: Benim eşim 2004 tarihinde vefat etti. Esnaf emeklisiydi. Eşimden dul maaşı alıyorum. 1996 yılında vefat eden babam var. Annem, babamdan dul maaşı aldığı için müracaat etmemiştim. Geçen ay annem de vefat etti. Babamdan maaş alabilir miyim?



Cevap: Ölen eşten dul maaşı ve ölen babadan yetim aylığı almak için iki temel şart bulunuyor. Bunlardan ilki 1 Ekim 2008 tarihinden önce dul veya yetim maaşı bağlanmış olması. İkinci şart ise bağlanacak dul maaşı ile yetim maaşının statüsünün farklı olması. Sizin dul maaşınızın statüsü Bağ-Kur. Eğer ölen babanızın sigorta statüsü de Bağ-Kur ise babanızdan yetim maaşı alamazsınız. Ancak babanızın sigorta statüsü SSK veya Emekli Sandığı ise iki maaş alma hakkınız var. Babanızın maaş statüsü SSK veya Emekli Sandığı ise SGK Müdürlüğüne yetim maaşı bağlanması için yazılı başvuru yapınız.