Hem donsuz hem arsız! Teşhirci Bahar Candan'dan skandal "dolar" paylaşımı
Adını İşte Benim Stilim isimli pespaye yarışmayla duyuran ve bugüne kadar imza atmadığı ahlaksızlık kalmayan Bahar Candan, dolar göndermeli paylaşımıyla "Yuh artık" dedirtti.
Adını İşte Benim Stilim isimli pespaye yarışmayla duyuran ve bugüne kadar imza atmadığı ahlaksızlık kalmayan Bahar Candan, dolar göndermeli paylaşımıyla "Yuh artık" dedirtti. Candan, "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek hesabında 11 milyon TL olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı. Candan'a veryansın eden sosyal medya kullanıcıları "Allah sizin gözünüzü doyursun" diyerek tepkilerini gösterdi.