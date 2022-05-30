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Gündem Hem donsuz hem arsız! Teşhirci Bahar Candan'dan skandal "dolar" paylaşımı
Gündem

Hem donsuz hem arsız! Teşhirci Bahar Candan'dan skandal "dolar" paylaşımı

Adını İşte Benim Stilim isimli pespaye yarışmayla duyuran ve bugüne kadar imza atmadığı ahlaksızlık kalmayan Bahar Candan, dolar göndermeli paylaşımıyla "Yuh artık" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 13:37:00 -
Hem donsuz hem arsız! Teşhirci Bahar Candan'dan skandal "dolar" paylaşımı

 

Adını İşte Benim Stilim isimli pespaye yarışmayla duyuran ve bugüne kadar imza atmadığı ahlaksızlık kalmayan Bahar Candan, dolar göndermeli paylaşımıyla "Yuh artık" dedirtti. Candan, "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek hesabında 11 milyon TL olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı. Candan'a veryansın eden sosyal medya kullanıcıları "Allah sizin gözünüzü doyursun" diyerek tepkilerini gösterdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

vurucu

doların eronun inmesi çıkmasına sen niye takılıyorsun senin için onlar sorun olmaz bir çay bir kahve ohhhhhh helva gelir

Ahmet taner

Kısa süreli iş ücretlerinde indirim yap, sürümden kazan....
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