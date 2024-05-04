Hem donsuz, hem arsız Nihal Candan, hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden salıverilmişti! Bakın şimdi de hangi masalları anlattı

Dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan isimli sözde sosyal medya fenomeni, hasta olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde cezaevinden salıverilmişti. Candan’ın hapisten çıkar çıkmaz verdiği röportajdan bazı bölümleri aktaran Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, anlatılanları “masal” olarak nitelendirdi. Eyüboğlu, yazısında özetle şunları kaydetti:

“ “Herkes hata yapar da insanlar bizden nefret ettiği için ömür boyu mu yatacağız? Terörist değiliz ki biz.”

26 Nisan’da sağlık sorunu gerekçesiyle tahliye edilmesi tartışılan Nihal Candan’ın Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajdan bu sözler...

‘Olgu’nun yerini ‘algı’nın almasını isteyenlerin klasik taktiğidir bu.

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Sosyal medya fenomeni kardeşler, insanlar onlardan nefret ettiği için hapse girmedi.

Nihal Candan, “Terörist değiliz ki biz” dedi. Bu konuda haklı, çünkü Bahar ve Nihal Candan, ‘terör’den değil ‘adi suç’tan tutuklu!

(…)

Nihal Candan, “Keşke insanlar, ‘Bu kızlar 5.5 ayda cezaevinde ne yaşadı ya da neden oraya düştüler?’ sorusuna yanıt arasaydı” demiş.

Candan Kardeşler’in insanların dolandırılmasında ‘vitrin süsü’ olarak görev yaptıkları için tutuklandıklarını biliyorduk, ama cezaevindeki hâllerini bilmiyorduk. Nihal Candan, “Paşalar gibi altı aydır yatıyoruz” deyince, dava sonucundan başka merak edilecek bir konu kalmadı geriye.”