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Medya Hem donsuz hem arsız! Bahar Candan mide bulandırdı
Medya

Hem donsuz hem arsız! Bahar Candan mide bulandırdı

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohladığı Bahar Candan isimli şahıs yaptığı açıklamayla mide bulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:51:00 -
Hem donsuz hem arsız! Bahar Candan mide bulandırdı

Sosyal medyada bedenini teşhir ederek para kazanan ve seküler yaşam tarzıyla haberlere malzeme olan Bahar Candan’ın bir rezilliği daha patlak verdi.

Adını İşte Benim Stilim isimli pespaye yarışmayla duyuran ve bugüne kadar imza atmadığı ahlaksızlık kalmayan Candan son açıklamasıyla mide bulandırdı.

Gayrimeşru yaşam tarzı herkesçe bilinen Candan "Artık kadınlardan hoşlanıyorum" dedi.

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Bahar Candan'ın bir rezilliği daha patlak verdi! Bir günlük tanışık olduğu adamın odasına gitti soluğu karakolda aldı!

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