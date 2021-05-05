Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin konuğu olan Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, "Hani yazılı olur ya, çocuklar sınavda. Böyle birden biri ilk on dakikada bitirir. Koşar koşa, 'ben bitirdim, ben bitirdim' diye bağırır. Bu çağrıda ona benziyor." ifadelerini kullanarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı yeni anayasa çağrısıyla, kendince alay etmişti. Hacıbektaşoğlu'nun bu sözleri sarf etmesinden sonra, Ebru Baki başta olmak stüdyodaki herkes kahkaha attı. O anlara tepki ise MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. MHP'li Yönter, "Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" dedi.

Hem dalga geçip hem de özür istediler!

Ertesi gün aynı programda konuşan Habertürk Tv Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, yaptıkları saygısızlığın üzerini mağdur edebiyatı yaparak örtmeye çalıştı. Kendilerine yönelik tepki mesajları paylaşan MHP'lileri, 'gazetecileri hedef göstermekle' suçlayan Aydemir, "Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Tweet atıp sosyal medyadan konuşmuyorum. Bu konu üzerinde Ulvi bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu. Eğer MHP Genel Başkanı da bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli." dedi.

Devlet Bahçeli'den boykot

Bülent Aydemir ve Ebru Baki'nin saygısızlığına sosyal medyada tepki yağdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 'Habertürk Tv izlemiyorum' hashtagh'i ile paylaşımda bulundu.

Bülent Aydemir'e verilen tepkilerden bazıları: