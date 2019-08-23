0553 313 94 23

Hem çıkardılar hem de karaladılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:08
Hem çıkardılar hem de karaladılar

 İstanbul 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Medya AŞ tarafından iş akitleri önceki gün feshedilen bazı çalışanlar belediye önünde açıklama yaptı.

Saraçhane’de grup adına basın bildirisini okuyan Mihriban Çetinay, İBB Medya AŞ’nin, 184 kişinin çalıştığı, belediyenin proje, etkinlik, faaliyet ve hizmetlerini duyurduğu, İstanbulluları gerek haber gerekse kültür sanat alanında bilgilendirilen yayın mecralarına sahip bir iştirak şirketi olduğunu anlattı.

Çetinay, “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçim dönemi katıldıkları programlar ve meydanlarda ısrarla kimseyi işten çıkarmayacaklarını söyledikleri halde, usulsüzce ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 20 Ağustos 2019’da aralarında özel kalem, müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekip ve idari personel olmak üzere 50 çalışanın işine son vermiştir” diye konuştu. Çetinay, şöyle devam etti:

Usulsüzce işten çıkarılmayla birlikte özellikle sosyal medyada hakkımızda oluşturulan karalama kampanyası, iftiralar, hakaretler ve yalanlarla oluşturulan içi boş algıları iddia sahiplerine iade ediyoruz. Gecesini gündüzüne katıp bu şehre hizmet için çalışmış bizleri ‘bankamatik çalışanı’ veya ‘trol’ olarak nitelendirenlere de hukuki gerekenin yapılacağını söylemek istiyoruz. Usulsüzlüğü kabul etmediğimizi belirterek tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:08
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Medya AŞ
  3. Mihriban Çetinay
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık kira sertifikası ihracı
    1. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    2. CHP vicdansızlığı: AK Partili olduğu..
    3. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    4. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    5. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    6. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    7. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    8. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    9. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    10. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    11. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    12. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    13. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    14. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    15. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    16. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    17. Erzurum’da Aşkale rüzgarı ...
    18. Gram altın 277 lira seviyelerinde
    19. Erkeklerde meme sarkmasının 9 nedeni
    20. Milyonlarca kişiyi yakından..
    21. Büyükşehir Belediyesi, anne ve..
    22. Kurulan kapanan şirket istatistikleri..
    23. ABD'de tren raydan çıktı: Çok sayıda..
    24. İşçiye kulak tıkayan CHP HDP’ye..
    25. Asya borsaları
    26. Başkan Büyükkılıç, Ankara’da bir dizi..
    27. İmran Han'dan dünyaya Keşmir çağrısı
    28. Trabzon yerel basınında AEK galibiyeti
    29. Memur toplu sözleşme son dakika memur..
    30. CEPTETEB'e 2019 Stevie'den..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi