Hem çekici hem romantik! Eşi için vinci güllerle donattı, 1 günde ünlü oldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çekicilik yapan Hüseyin Yılmaz, aracın vincini 777 gülle donatarak eşine sürpriz yaptı. Yılmaz’ın sürprizi sosyal medyada yayılınca, hem ilçesinde hem de Türkiye’de tanımayan kalmadı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çekicisinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren Hüseyin Yılmaz’ın ortası beyaz güllerle kalp figürü şeklindeki buketi ilçede 14 Şubat’ın simgesi oldu.
Araç platformu büyüklüğünde hazırlanan aranjman, özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde dikkat çekti. Aracı yollarda görenler cep telefonlarına sarıldı. Genç çiftler ve aileler dev kalbin önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı.
Çekicinin Gazipaşa caddelerindeki görüntüsü dronla da kayıt altına alındı.