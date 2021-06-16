Hem altını hem kripto paraları etkileyecek! Bu akşam açıklanacak

Küresel piyasalar bugün Fed'in faiz açıklamasına odaklanırken, yatırımcılar da kararın ve mesajların ne olacağı konusunda merak içinde. ABD Merkez Bankası Fed faizi oy birliğiyle yüzde 0 ile 0.25 arasında tutmaya karar vermiş, tahvil alım programında ise değişikliğe gitmemişti.

Altın FED kararını bekliyor

ABD enflasyon verisiyle hareket eden altın bugün açıklanacak Fed faiz açıklamasına odaklandı. Faizlerde değişim beklenmezken, toplantıda verilecek mesajlar altının yönüne katkıda bulunacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketler de altının ons fiyatı üzerindeki etkisini sürdürüyor. Şu anda gram altın 510 TL, çeyrek altın 826 TL ve altının onsu 1.858 dolardan işlem görüyor.

Kripto paranın gözü de FED'de

Mart ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir panelde merkezi dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceklerini belirtmişti ve bu durum o dönem kripto paraların düşüş bandına girmesine neden olmuştu. Bunun en büyük sebebi ise mesajlarında Powell'ın, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değinmesiydi.

Bitcoin açıklamaların ardından yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemişti. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına düşmüştü.



Öte yandan 2 hafta önce ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, Fed'in merkez bankası dijital para birimi araştırmalarını hızlandırdığını bildirmişti. Son günlerde ülkelerin dijital para adımları arka arkaya gelirken Fed toplantısında kripto paralarla ilgili mesaj verilir mi merak konusu.

FED toplantı takvimi

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

Birinci Toplantı 26-27 Ocak / Sabit (Yüzde 0-0.25)

İkinci Toplantı 16-17 Mart / Sabit (Yüzde 0-0.25)

Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan / Sabit (Yüzde 0-0.25)

Dördüncü Toplantı: 15-16 Haziran

Beşinci Toplantı: 27-28 Temmuz

Altıncı Toplantı: 21-22 Eylül

Yedinci Toplantı: 2-3 Kasım