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Gündem Hem algı yapalım hem de rezil olmayalım taktiği! Fatih Portakal dememiş arkadaşı demiş tabi yersen
Gündem

Hem algı yapalım hem de rezil olmayalım taktiği! Fatih Portakal dememiş arkadaşı demiş tabi yersen

Yeniakit Publisher
2024-03-27 11:50:00 -
Hem algı yapalım hem de rezil olmayalım taktiği! Fatih Portakal dememiş arkadaşı demiş tabi yersen

Rezil gaflarıyla gündeme gelen sunucu Fatih Portakal taktik değiştirdi. Hem algı yapayım hem de rezil olmayayım diyen Portakal, algı sürecini hayali arkadaşı üzerinden yürütmeye başladı. Tabi yerseniz…

21 yıldır kaybedenler kulübündeyiz diyen Fatih Portakal, sürpriz beklediği illeri rezil olmamak adına hayali arkadaşı üzerinden açıkladı. 31 Mart akşamının sürpriz sonuçlara gebe olduğunu savunan Portakal, "Yanlış duymadınız" diyerek el değiştirmesini beklediği illeri tek tek saydı. İstanbul ve Ankara'daki seçim yarışını da değerlendiren Portakal'ın "Farkla kazanacağı konuşuluyor" ifadesi dikkat çekti.

Seçimlere doğru geri sayıma geçilirken, el değiştirmesi muhtemel iller de ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki yayında son kulis bilgilerini hayali arkadaşı üzerinden paylaştı.

Hayali arkadaşının dediğine göre…

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu savunan Portakal, Ankara'da ise AK Parti adayı Turgut Altınok'un geride kaldığını söyledi.

"Yanlış duymadınız" diyen Portakal, 31 Mart akşamı sürpriz beklenen illeri de tek tek saydı.

Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

Ankara'daki yarış Mansur Yavaş'la Turgut bey arasında geçecek. Turgut bey konu açamadı. İlk başta koyun buduna kuzu buduna takılı kaldı. Ondan sonra iktidar bile para veremezken emekliye 5 bin TL dedi. Ardından da mal varlığında çok sıkıştı kaldı. Orada zaten toparlayamadı bir daha. Tabi sandık her şeyi değiştirir ama Mansur Yavaş'ın farkla kazanacağı bile konuşuluyor.
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“Bir arkadaş dedi ki…”

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İmamoğlu'nda olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nu önde gördükleri için 17 Bakanı da İstanbul'da sahaya sürdüler.

Sürpriz olabilecek yerler: Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar.

Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz.

 

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Yorumlar

Toshiba

Bir zamanlar ‘genç subaylar’ ya da ‘ rütbeli subay’ etiketi ile algı yapanların çırağı subay bulamayınca ‘ARKADAŞ’ bulmuş. Bunlar sirkteki palyaçolardan daha komikler.

Sincalı

pazar eziği gece yattığında üstünü iyi ört şişeyi açıkta bırakma soğuk alır sonrası ortalık cıvık olur
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