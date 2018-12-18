Hem 12 gramı öldürür, hem şifa vesilesi, hem de çok pahalı

Zerdeçal yani "safran"ın Alzheimer’a karşı etkili olduğu Newcastle Üniversitesi'nin araştırmasıyla teyid edildi...

2011 ve 2012'de Biological Trace Element Research’te yayınlanan, hayvanlar üzerindeki çalışmada sodyum florüre karşı zerdeçal/curcumin’in koruyucu etkisinden bahsediliyor.

Sonuç olarak; karabiberliğinize koyacağınız ve oradan günde -fazla değil ha!- 1 çay kaşığı kadar yemeklerinizde kullanacağınız zerdeçalın antioksidan etkisini görürsünüz.

Osmanlı Dönemi’nde safran kullanılırdı. Safran ile zerdeçalın insan sağlığına etkileri çalışmalarda hemen hemen aynı. Safran daha pahalı ve ilaç sanayiinde zerdeçaldan daha güçlü.

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Adeta bir şifa deposu olan safranın prostat, meme kanseri, lösemi hücrelerinin büyümesini baskı altına alması, akciğer kanserine karşı hücre ölümünü uyaran etkisi olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur.

Safran 150'den fazla bilinen uçucu bileşikler içerir. En iyi bilenen bileşikler krosin ve safranaldır, her ikisi de terapötik (tedavi edici) olarak kullanılmaktadır. Safran karotenoidlerden zengindir. İki ana karotenoidi krosin ve krosetindir, besinlere zengin sarı bir renk vermektedir.

Safran özü alan kadınlarda atıştırma ataklarının sayısı yüzde 55 oranında azaldığı, ek olarak 8 hafta boyunca ortalama 1 kilogram kayıp sağladığı gözlenmiştir. Safran, beynin serotonerjik sistemini hedefleyerek atıştırma arzusunu ortadan kaldırmaktadır. Geleneksel Farisî tıbbında safran anti depresan olarak kullanılmaktaydı.

Safran hafıza fonksiyonları artırır. Faydaları Alzheimer hastalarında görülmüştür. Yapılan klinik bir çalışmada hafif ve orta dereceli Alzheimer hastalarında geleneksel olarak kullanılan Alzheimer ilacı kadar yararlı olduğu gösterilmiştir.

Vücuda kuvvet verir, sinirleri uyarır. Bayanlar için adet gecikmelerinde faydalıdır. Rahim hareketlerini artırır.İştah açar. Sinir zafiyetini giderir. Öksürük, bronşit ve Astımda faydalıdır.

Çok az ama çok az yeter! Yoksa öldürür

Ancak yüksek miktarlarda alındığında zehirlenmeye, cilt, göz, mukoza zarlarında sararmalara, kusma, baş dönmesi, kanlı ishal, burun, dudaklar ve göz kapaklarında kanama ve uyuşmaya sebep olmaktadır. 12-20 gram gibi dozlar öldürür.

Hamilelerin kesinlikle kullanmaması gerekir.

Yarım kilo safran 80.000 çiçekten çıkarılabilir. Yaklaşık olarak 150 çiçek 1 gr. kuru safran lifi verir. 1 gr. kaliteli safran bugün 45-50 lira arasındadır. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarı renge boyar. Safran kelimesi Arapça sarı renk anlamına gelen 'asfar'dan türetilen za'feran kelimesinden geliyor.