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Aktüel Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!
Aktüel

Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-02-14 22:03:00 -
Helyum dolu balonların çıkarttığı yangında yaralandı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde çiçekçilik yapan esnaf Yusuf Mardinli’ye ait iş yerinde helyum dolu balonların ampule temas etmesiyle yangın meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli yangınlarda en çok hasar alan Hatay’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiçekçi esnafın yoğun mesaisi devam ediyor. Bu özel günde İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde esnaflık yapan 33 yaşındaki Yusuf Mardinli’ye ait çiçekçi dükkanında yangın çıktı. Dükkanda bulunan içi helyum gazıyla dolu olan balonların ampule temas etmesi sonucunda yaklaşık 35 balon alev aldı. Dükkanı alevler içinde kalan esnaf, elinin yanmasıyla yaralandı. Yangından yaralanan dükkan sahibi Mardinli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında eli yanan dükkan sahibine, sağlık ekipleri müdahale etti. Bu özel günde çiçekçi dükkanından çıkan yangından dolayı büyük maddi hasar meydana geldi.

“Yangından dolayı elim yandı ve dükkanımdaki mallar zarar gördü”

14 Şubat Sevgililer Günü için dükkanında hazırlık yaptığı esnada yangın çıktığını ifade eden esnaf Yusuf Mardinli, “Dün siparişleri hazırlıyorduk. Uçan balonlardan birini ayırmaya çalışırken bir balonun ampule temas etmesiyle 30 balon patladı ve alev aldı. Yangından dolayı elim yandı ve dükkanımdaki mallar zarar gördü. Dükkanımda yaklaşık 300 ila 350 bin TL masraf oldu. 14 Şubata girerken yangın olmasına yapacak bir şey yok” dedi.


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“Sabaha kadar düzenledik ve hizmete tekrardan başladık”

Uçan balonlardan birini ayırmaya çalışırken ampule temas etmesi sebebiyle yangın çıktığını söyleyen 23 yaşındaki Yakup Karaman, “Temas edince birden bire 35 uçan balon patlayarak etrafa alev saçtı. Dükkan sahibiyle kaçarken sırtına düştü ve eli yandı. Diğer esnaflardan yardım istedik. İlk müdahaleyi biz yaptık sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Yangın söndükten sonra bizde zarar gören malları dışarıya çıkardık. Sabaha kadar düzenledik ve hizmete tekrardan başladık” ifadelerini kullandı.

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