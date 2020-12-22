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Kadın - Aile Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi
Kadın - Aile

Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi

Helvaların Sultanı anlamında gelen Helva-i Hakani Osmanlı mutfağının vazgeçilmez tatlarından biridir. Kaymak ve bademle yapılan şerbetli tatlı Helva-i Hakani nasıl yapılır? Helva-i Hakani malzemeleri, yapılışı, tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:40:00 -
Helva-i Hakani ne demek? Helva-i Hakani malzemeleri ve tarifi

Helva-i hakani Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bir lezzet. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı olan helva-i hakani adını sadece Osmanlı hakanlarının yemesinden alıyor. Türk mutfağının ilk yemek kitabı Melceü’t Tabbahin’de (Aşçıların Sığınağı) de yer alan tariflerden biridir. İşte nefis Osmanlı tatlısı Helva-i Hakani yapımı...

Helva-i Hakani tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı nişasta
Yarım su bardağı pirinç unu
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı toz badem
3 yemek kaşığı kabuksuz badem
150 gram kaymak

Şerbeti için:

3 su bardağı süt
2 su bardağı şeker

Yapılışı:

Süt ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp sıcak kalmasını sağlayın.

Un, nişasta ve pirinç ununu bir kasede karıştırın.

Un karışımını tavada tereyağı ile kavurmaya başlayın.

Birkaç dakika kavurduktan sonra toz bademi de ilave edin.

20 dakika kadar kavurduğunuz malzemeye sıcak şerbeti kepçe kepçe ekleyip karıştırmaya devam edin.

Tüm şerbeti ekledikten sonra altını kısıp birkaç dakika demlendirin.

Bu esnada ayrı bir tavada file bademleri kavurun.

Servis tabağına aldığınız helvayı kaymak ve kavrulmuş badem ile servis edin. Afiyet olsun…

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