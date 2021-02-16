Hellas Verona Parma'yı yıktı
Hellas Verona, İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde ağırladığı Parma'yı 2-1'lik skorla yendi.
Hellas Verona, İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Parma'yı konuk etti. Temsilcimiz Mert Çetin'in ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçı 2-1 kazanan Verona, puanını 33'e yükseltti ve 9. sıraya yerleşti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alberto Grassi (KK) ve 62'de Antonin Barak atarken, konuk Parma'nın tek golünü ise Trabzonspor'un eski futbolcusu Juraj Kucka penaltıdan kaydetti.
Küme düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan ve 22 haftada ligdeki 13. mağlubiyetini alan Parma, 19. sırada kaldı.