Helikopterdeki şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Şehitlerin ailelerine şehadet haberleri ulaştırıldı.

Bursa'nın şehidi: Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever

Kazada, şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in (29) Bursa'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan aile fertleri, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.





İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi.

Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Geçen sene evlendi

Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın şehidi: Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi.

Anne baygınlık geçirdi

Acı haberi alan anne Şermin Şaylan, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit annesi Şermin Şaylan, tedaviye alındı.

Kaymakam, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı'ndan başsağlığı

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şehit annesi Şermin Şaylan'ı acil serviste ziyaret ederek başsağlığı diledi.

"Oğlum beni bir gün bile üzmedi"

Anne Şaylan, oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benim de başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti" dedi.



Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa bindirilerek oğlunun İstanbul'daki evine götürüldü.

15 yıllık evliydi ve 10 yaşında bir çocuğu vardı

İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan'ın, İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları bulunduğu belirtildi.

Bitlis'in şehidi: Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan

Kazada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49), Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.



İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğu haberi, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi.

Babası emekli korucu

5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi.

Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan'ın yarın memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.