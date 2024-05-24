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Dünya Helikopter videosu Reisi'nin ölmeden önceki o son görüntüsü mü? Değil mi? Herkes bunu konuşuyor
Dünya

Helikopter videosu Reisi'nin ölmeden önceki o son görüntüsü mü? Değil mi? Herkes bunu konuşuyor

Yeniakit Publisher
2024-05-24 01:33:00 - 2024-05-24 01:44:50
Helikopter videosu Reisi'nin ölmeden önceki o son görüntüsü mü? Değil mi? Herkes bunu konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun 19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve heyetinin ölmeden önceki son görüntüleri olduğu iddia edildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki İranlı yetkililer, 19 Mayıs Pazar günü Doğu Azerbaycan eyaletinde geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti. Bugün Meşhed'de toprağa verilecek olan Reisi'nin ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan bir videonun Reisi ve beraberindeki heyetin helikopterdeki son görüntüsü olduğu iddia edildi.

Doğrulama platformu Teyit.org, bu görüntüler üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda, videonun, ileri sürüldüğü gibi 19 Mayıs 2024 tarihinde çekilmediğini ortaya koydu.

VİDEO, OCAK AYINDAKİ BARAJ ZİYARETİNDEN

Video, İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya ait. Tersine görsel arama sonuçlarına göre video, Reisi’nin 18 Ocak 2024’te İran’ın Firuzkuh kentinde bulunan Nemrut Barajı'na helikopterle yaptığı ziyareti gösteriyor. Bu ziyarette Reisi’ye Tahran Eyalet Valisi Alireza Fakhari de eşlik etmiş. İran’a ait haber sitelerinde ve İran Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de Reisi’nin ziyaretinden başka fotoğrafları görmek mümkün. Paylaşımdaki video ve IRNA’nın 18 Ocak'ta paylaştığı fotoğraf da olayın eski tarihli olduğunu gösteriyor.

DÜŞEN HELİKOPTERDE TAHRAN EYALET VALİSİ YOKTU

"Video, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterdeki son görüntüsünü gösteriyor" iddiasını inceleyen platform, şu sonuçlara vardı: Video Cumhurbaşkanı Reisi’nin 18 Ocak 2024’te Nemrut Barajı’na yaptığı ziyareti gösteriyor. Bu ziyarette Reisi’ye Tahran Eyalet Valisi Alireza Fakhari da eşlik etmiş. Reisi’nin kaza yaptığı helikopterde Fakhari yoktu.
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