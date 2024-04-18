Helikopter düştü! Devlet başkanı acil toplantıya çağırdı: Genelkurmay başkanı öldü iddiası...Son dakika!

Son dakika haberi Kenya'nın Elgeyo Marakwet bölgesinde askeri helikopter düştü. Kazada 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu iddia ediliyor.

Kenya, büyük bir askeri helikopter faciasıyla gündemde. Başkent Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısında bulunan Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana gelen kazada, 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı.

Genelkurmay Başkanı Helikopterde miydi?

Yerel basında çıkan haberlerde, kazaya uğrayan helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu iddia edildi. Ancak, henüz resmi kaynaklar tarafından bu iddiayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Devlet Başkanı Acil Toplantı Çağırdı

Helikopter kazasının ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Toplantıda, kazanın nedenleri ve alınması gereken önlemler ele alınacak.

Kenya'da Daha Önce de Benzer Kazalar Yaşanmıştı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

al-ain'in aktardığı haberde: Kenya'da askeri helikopter kazaları daha önce de yaşanmıştı. Haziran 2021'de Nairobi yakınlarında iniş yaparken düşen bir askeri helikopterde en az 10 asker hayatını kaybetmişti bilgisi verildi.