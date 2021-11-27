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Siyaset Helalleşmenin ‘Temel'i bozuk
Siyaset

Helalleşmenin ‘Temel'i bozuk

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “helalleşme” takıyyesine kapılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hem Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatan hem de yüz binlerce 28 Şubat mağdurunun yüreğini yakan sözler sarf etti. CHP yanlısı Halk TV’de konuşan Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah-Yol iktidarını deviren darbecilerin mahkum olup cezaevine konulmasıyla ilgili olarak, “Helalleşme noktasında, ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum. Bu durum bizi rencide etti” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 10:51:00 -
Helalleşmenin ‘Temel'i bozuk

YAVUZ SELİM  İSTANBUL

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dümen suyuna giren SP’li Karamollaoğlu, “helalleşme” söylemini 28 Şubatçı darbecilere kadar uzattı.

“Sindiremiyorum!”

28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah-Yol iktidarını deviren darbecilerin cezaevine tıkılmasıyla ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, generallerin hapis cezası almasını içine sindiremediğini söyledi. CHP’nin kanalı Halk TV’de konuşan Karamollaoğlu, “Ben diyorum ki, helalleşmek bu noktada, ben ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını içime sindiremiyorum. 28 Şubat’la ilgili olarak söylüyorum bunu. Bizi rencide etti. Biz onu yaşadık, gördük. Ama diyorum ki ben hakikaten bu noktada, böyle bir tavrın içindeyim. Bu helalleşme manasına mı gelir o ayrı bir konu. Ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder” dedi.

Mazlumların yüreğini yaktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “demokrat” olarak nitelediği 28 Şubat darbecileriyle ilgili sarf ettiği sözlere paralel beyanda bulunan Karamollaoğlu’nun 15 Temmuz darbesine kalkışan FETÖ’cü askerler için de aynı şeyleri düşünüp düşünmediği merak konusu oldu.

Karamollaoğlu’na sert tepki gösteren Milli Görüş camiasının önemli isimleri ve 28 Şubat mağduru eğitimciler, bu sözlerin Türkiye’yi kalkındırma hamleleri darbeciler tarafından engellenen ve 4 kez partisi kapatılan Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlattığını, yüzbinlerce başörtüsü mağduru ve 28 Şubat mazlumunun yüreğini yaktığını söyledi.

İnceöz: Bu açıklama Milli Görüş'ü temsil etmiyor

Refah Partisi 19-20. Dönem Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz, “Söyleyecek laf bulamıyorum. Bu açıklama kesinlikle Milli Görüş’ü temsil etmiyor. Erbakan Hocamızı 9 saatlik MGK toplantısında ter ter terleten bir saygısızlığa imza atan darbecileri affetmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Karamollaoğlu’nun bu sözleri vesayet odakları tarafından partisi 4 kez kapatılan merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın ruhunu muazzep etmiştir. Binlerce başörtüsü mağdurunun ve 28 Şubat mazlumunun yüreğini yakmıştır” dedi.

Temel Karamollaoğlu’nun şu an birlikte olduğu kişilerin düdüğünü çaldığını söyleyen İnceöz şöyle devam etti: “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Temel Bey’in ittifak halinde olduğu kişilere bakarsanız cevabı orada görebilirsiniz. Maalesef Temel Bey şu an kimle beraberse onların düdüğünü çalıyor.”

Öksüz: Erbakan'ın tabiriyle 'Hadi ordan' diyorum

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “28 Şubat inançlı kesimlere yapıldığı gibi aynı süreçte toplumun her kesiminin de temel hak ve özgürlükleri gasp edilmiştir. 28 Şubat; imam hatiplere, başörtüsüne, Kur’an Kursları’na karşı yapılmıştır. Bu zulmün öznelerinin Türk yargısı önünde hesap vermesini çarptırmak, hukuk nezdinde cezalarını ödemesini zulüm olarak nitelendirmek asla doğru değil. 28 Şubat’ı normalleştirmek anormal dönemleri özlemek demektir” ifadelerini kullandı.

28 Şubat’ta Müslümanların parya muamelesi gördüğünü kaydeden Öksüz, “28 Şubat’ın kime karşı niçin yapıldığı tartışılmayacak kadar açık ve nettir. 28 Şubat’ın faillerinin hukuk nezdinde cezalandırması da insanlık adına önemli bir adımdır. 28 Şubat’ı masum gösterme gayretlerinin tamamı 28 Şubat’ı yapan zihniyetle eş değer bir bakışın göstergesi olabilir.

Müslümanlara her türlü zulmü reva gösterenler, hukuk nezdinde cezalarını çekmeyecekler öyle mi? Erbakan hocanın tabiriyle ‘Hadi oradan’ diyorum” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Mehmet

Hadi ordan,hadi ordan bu vatandaşa hala nasıl teveccüh ediyorlar şaşmamak elde değil
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Bir bilen

Paraya mala servete tapan siz milletin fakirin yetimin coluk cocugun neyi var neyi yok soydunuz sogana cevirdiniz utanmadan birde burda Islam musluman din iman ayagina gidende siz. Eyy dinciler hem mala servete tapip hemde Allaha iman yok. Insan tercih yapar gönlü nereye kayiyorsa imani inanci odur, nereye kaydigida ona gelen riziktan bellidir. Istemedigin sey sana gelmez sana Gelende dikkatini verdigindir. Birakin bu molletin yakasini altes size yakindir.
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