Helalleşmeden hakaretlere başladı

HAKKI BİLİR İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçim yatırımı olarak ‘helalleşeceğiz’ dediği milliyetçi-muhafazakar kitleye siyasi tarihimizde eşi benzeri olmayan bir üslupla hakaret etti. Cumhur ittifakını destekleyen yüzde 51.7’lik seçmen kitlesini ‘gayri milli’ olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, mütedeyyin cenaha olan nefretini gayri ihtiyari gözler önüne serdi.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iyi ilişkiler kurmak adına her türlü tavizi veren, ‘KHK’lıları işlerine geri iade edeceğiz’ sözleriyle FETÖ’cü ve PKK’lılara umut ışığı olan Kılıçdaroğlu, bu ülkenin ekseriyetini oluşturan çoğunluğa hakaret ederek tarafını da belli etmiş oldu. Vesayetin hüküm sürdüğü yıllarda Müslümanlara üvey evlat muamelesi yapan, Anadolu insanını kendi topraklarında parya konumuna düşüren ve en temel insani haklarını elinden alan CHP’nin ‘helalleşme’ çağrısının küfür ve hakaretle nihayet bulması ise maşeri vicdanı yaraladı. Konu hakkında Akit’e konuşan uzman isimler okuyucularımıza özel açıklamalarda bulundu.

Küp içindekini sızdırdı

ASSAM Stratejisti Ersan Ergür, “Muhafazakar kesimi ötekileştiren zihniyet hortlamış ve içindeki duygular açığa çıkmıştır.

Erdoğan’a ülkemizde seçmenin yarısından fazlası oy vermiştir. Siz bu kadar insanı nasıl gayri milli görebilirsiniz. Bunun temelinde bu insanların temsil ettiği değerleri hor görmekten başka bir şey yoktur. Her şey aslına rücu eder. Küpte ne varsa dışına da o sızar” dedi.

CHP’nin milletimizden kopuk olduğunu kaydeden Ergür, “CHP kendisini milli ve manevi değerlerimizin karşısında konuşlandırmıştır. Modernlik anlayışı bundan ibarettir. Oysa AK Parti’nin iktidara gelmesiyle, medeniyet coğrafyamıza ufuk açılmıştır. CHP milletimiz ile barışık siyasi anlayışları yok etmeye çalışmıştır.

28 Şubat sürecinde dindar askerler atılırken sessiz kalmıştır. Geleceğimizin teminatı genç kızlarımız başörtüsü nedeniyle okullara alınmazken, bırakın sessiz kalmayı bilakis taraf olmuştur. FETÖ mensuplarına sırf iktidara muhalefet olsun diye destek vermiş, iktidara gelebilmek uğruna bölünmez bütünlüğümüze kasteden HDP ile birlikte hareket etmiştir” şeklinde konuştu.

Bu üslup doğru değil

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “Kılıçdaroğlu’nun, milletimizin ekseriyetine yönelik bu hakareti, ‘helalleşme’ çağrısının samimi olmadığını ve bir aldatmacadan ibaret olduğunu göstermiştir. Milletimiz bir bütündür, siyasi görüşünden dolayı hakarete uğraması ve itham edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı. Çakır, “Kılıçdaroğlu’nun bu söyleminin seçim yatırımı olduğunu tahmin ediyorduk. Lakin biraz erken deşifre oldu. Bu tarz söylemler siyasette kimseye bir şey kazandırmaz. Kim olursa olsun, ötekileştirmek doğru değil. Siyasette aslolan yapıcı dildir” dedi.