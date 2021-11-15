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Medya 'Helalleşme yolunda' yine başörtülüler suçlu oldu! CHP'li Levent Gültekin'den Halk TV'de skandal ifadeler
Medya

'Helalleşme yolunda' yine başörtülüler suçlu oldu! CHP'li Levent Gültekin'den Halk TV'de skandal ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolu'nda yine başörtülüler suçlu bulundu. Halk TV canlı yayınında konuşan Levent Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:43:00 - 2021-11-15 23:52:27

CHP'li gazeteci Levent Gültekin Halk TV canlı yayınında, ''Başörtülülerin ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu.'' ifadelerini kullandı. 'Helalleşme yolunda' sonunda, yine zulüm gören ve eğitim hakları ellerinden alınan başörtülüler suçlu ilan edilirken Gültekin'in sözleri tepki topladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, "Geçmişte partimizin de hataları oldu'' diyerek helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını belirtmişti. Kılıçdaroğlu açıklamasında ''Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle, farklı hayat tarzlarının temsilcileriyle buluşmalarıma başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Gültekin başörtülüleri suçlu buldu

Bu sözler üzerine Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Levent Gültekin skandal ifadeler kullanarak başörtülü vatandaşları hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Kürtlerden, Alevilerden veya başörtülülerden özür dilemesinin asıl mesele olmadığını ifade eden Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu. Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı.

Alpay Özalan'dan tepki: CHP usulü helalleşme

Gültekin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından alıntılayan ve "CHP usulü helalleşme" yorumunu yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza "Ülkeden özür dileyin." çağrısı yapıyorlar." dedi.

 

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