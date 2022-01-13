'Helalleşme' çağrısı karşılık bulmayan Kılıçdaroğlu: CHP de sütten çıkmış ak kaşık değil!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "helalleşme" çağrısı karşılık bulmayan Kılıçdaroğlu, 28 Şubat zulmünün baş mimarı partisi için, "CHP de sütten çıkmış ak kaşık değil." dedi.

Genel Başkanı olduğu partisini karaladı!

Oldukça kabarık "helalleşme" listesine yaptığı çağrı karşılık bulmayan Kılıçdaroğlu, bu sefer de politikası gereği partisini karaladı. "Bizim de yanlışlarımız oldu." diyen Kılıçdaroğlu, "Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız, eksiğimiz, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Kimin derdi varsa onunla dertleşiriz." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim tarihi belirlensin. Biz adayımızı belirleyeceğiz. Adayımızın kim olduğunu açıklamamız için, ‘Ben erken seçim istiyorum, sandığı getiriyorum. Bay Kemal gel sen de oy kullan' demesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

Zonguldak'taki projeleri hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açılışını gerçekleştireceği sahil yolu projesini hedef alan Klılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Denize karşı durulmaz, doğanın kendi kuralları vardır. 'Ben buraya şunu yapacağım, ben buraya bunu yapacağım' derseniz olmaz. Denizin aldığı yol yeni bir şey değil, tam üç kez aldı. İnsan aklını başına alır. Devlette liyakatı bitirirseniz; mimarı mühendisi oraya görevlendirmezseniz; ‘bu yolu yapıyoruz, deniz aldı, bir daha yaptık, deniz aldı, bir daha yaptık’… Ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek mümkün değil. Allah bunlara akıl fikir versin."