Helal turizm çalıştayda masaya yatırıldı

Türkiye’nin ilk Helal Turizm Çalıştayı, Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliği ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) desteğiyle Antalya’da gerçekleştirildi. Türkiye’de bir ilk olan çalıştayda, Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve riskler ele alındı.

Çalıştay kapsamında, birinci ve ikinci oturumların sonunda dört boyut altında toplam 720 madde belirlendi.

Çalıştayın üçüncü oturumunda ise bu maddeler 129 madde halinde özetlendi. İlgili maddelere son halinin verilmesi için kurumlara görüş sorulmasına karar verildi.